Snelheidscontrole op Maaspoortweg Den Bosch, 3 overtreders vrijuit vanwege staking politie

'Verstokte' foodies vermaken zich op Foodstock

20 juli DEN BOSCH - De populariteit van eetfestivals waarbij hippe en sfeerbevorderde foodtrucks het middelpunt van de belangstelling vormen, groeit gestaag. Is elk festival in culinair opzicht uniek of is het eigenlijk 'één pot nat'? En hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van het aangeboden voedsel en de prijs-kwaliteitsverhouding? De tweede editie van Foodstock, die zich dit weekend op de Pettelaarse Schans afspeelt, vormt mogelijk een interessante graadmeter.