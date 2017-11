Somerense ondernemer Toon Kanters krijgt vijftig mille van overheid

DEN BOSCH/SOMEREN - Het is niet het bedrag waarop de Somerense ondernemer Toon Kanters hoopte, maar toch is hij tevreden over een uitspraak van de rechter in Den Bosch. Kanters krijgt 50.000 euro van de gemeente Someren of de provincie Brabant vanwege een slepende procedure. Beide overheden moeten onderling uitmaken wie welk deel betaalt.