Soul Live Festival lijkt nu al geslaagd

Het is even na tweeën als de oorspronkelijk uit Vught afkomstige Erence Silawanebessy -ditmaal in de hoedanigheid van Bung Law- het festival mag openen. De getalenteerde DJ, die met een zekere regelmaat in café P79 als RNC te bewonderen is, draait opmerkelijk genoeg geen soul maar disco met een Afrikaans tintje. Een half uurtje later maakt de snel rijzende ster van Steffen Morrison zijn opwachting op het Live-podium. De Amsterdammer wordt zoals gebruikelijk bijgestaan door de Band of Brothers die voor deze gelegenheid wordt bijgestaan door een drietal blazers van Special Request Horns. Gelijk na het eerste nummer Higher zit de sfeer er goed in. Een krachtig uitziende vrouw die luistert naar de naam Edsilia Rombley zingt achterin de tent lekker mee. Naast haar bevindt zich echtgenoot Tjeerd Oosterhuis, bekend van onder meer Total Touch maar nu in de rol van producer van Steffen Morrison. "Let maar eens op, dit wordt een hele grote. Uit alles blijkt dat Steffen gezegend is met het stukje X-factor dat nodig is om de wereld te veroveren. Hij heeft een typische soulstem met een rauw randje. Daar komt bij dat we hier te maken hebben met een doorzetter pur sang. En wat zijn muziek betreft: die swingt de pan uit", luiden de lovende woorden van Oosterhuis.

Strakke focus

Een minstens zo opvallende muzikant is gearriveerde en excentrieke slagwerker/percussionist Martino Latuperissa. Hij is naar Den Bosch gekomen met een flinke bepakking, bestaande uit onder andere vier glitterende conga's, enkele bonga's, timbales en een diepe trom die enige verwantschap heeft met een Braziliaanse surdo. Hij heeft de uitdaging op zich genomen om de DJ's Diephuis en Roog ritmisch bij te staan. Na een 'aftastende' periode van ruim drie kwartier gaan ineens alle remmen los. Binnen no time krijgt Latuperissa samen met zangeres Miss Bunty een groot deel van het publiek in beweging. "Weet je, als je dit soort dingen onderneemt, is het van wezenlijk belang dat je in opperste concentratie verkeert. Alléén met een strakke focus ben je in staat telkens op het juiste moment in te springen. Het moge duidelijk zijn dat de uitdaging door middel van improvisaties totaal anders is dan wanneer je speelt in een band, waarbij je feitelijk elke noot kunt arrangeren", aldus Latuperissa.

Meet&Greet

Op het zonovergoten terrein is nog méér te beleven dan het bijwonen van optredens. Het sociale aspect in de vorm van ontmoeting, gepaard gaand met een hapje en een drankje, speelt eveneens een rol van betekenis. Tussen de bedrijven door is er zelfs tijd voor een Meet&Greet met de artiesten die toevallig een rondje maken. Joseph Hendrickx uit Vught is blij zijn idool aan te treffen: "Voor hem heb ik speciaal een kaartje gekocht. Hij heeft namelijk op 31 augustus 1984 op onze bruiloft gespeeld." Zijn hand wijst naar zijn plaatsgenoot en soulking Jimi Bellmartin, die zichzelf vorige week enorm in de picture heeft gezet vanwege zijn fabuleuze performance tijdens The Blind Auditions van The Voice Senior. De Nederlands-Molukse James Brown straalt, zoals alleen hij dat kan.

Soul Live festival wordt rond de klok van 23.15 uur afgesloten door Incognito.

Volledig scherm Steffen Morrison © Chris Korsten

Volledig scherm Bung Law oftewel Erence Silawanebessy © Chris Korsten