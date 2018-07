SP wil uitleg over bouwplan in Rosmalen

'Maasdon­kers' lopen niet warm voor glasvezel, inschrij­ving gesloten

9:55 GEFFEN/NULAND/VINKEL - Ondanks verwoede pogingen van verschillende ambassadeurs en providers is er in de voormalige gemeente Maasdonk niet genoeg animo voor glasvezel. Sinds 1 juli is de optie tot aanmelden daarom gesloten. Toch is er volgens E-Fiber nog een kansje op een glasvezelnetwerk in Geffen, Nuland en Vinkel.