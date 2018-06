Spatial Outdoor keert niet meer terug op de agenda

Er zijn genoeg festivals en evenementen die jaarlijks terugkeren op de kalender. Spatial Outdoor, dat zich vier keer op rij afspeelde op industrieterrein De Poeldonk, is niet meer.

Volledig scherm Ivo Dierx © Chris Korsten ,,We hebben het festival telkens met veel plezier en voldoening georganiseerd. De laatste keer, in september vorig jaar, mochten we rekenen op een respectabel bezoekersaantal van zo'n 1.500. Maar een paar maanden later kwamen we tot de conclusie dat we toe waren aan 'iets vernieuwends'. We houden allen van de uitdaging, en hekelen activiteiten die op de automatische piloot tot stand worden gebracht. Het feit dat Minitopia op de betreffende locatie is neergestreken, heeft eigenlijk geen invloed gehad op ons besluit om met Spatial Outdoor te stoppen", verduidelijkt Dierx(28).

Samen met zijn drie jaar oudere broer Nils, Martijn Embrechts, Thomas van Dijk, Robert Pols en Iris Rijskamp maakt hij deel uit van het collectief dat overwegend in wisselende samenstelling opereert.

Primeur

,,Toen we in 2014 ons concept voor het eerst lanceerden, hadden we - althans op plaatselijk niveau - een soort primeur te pakken. Tja, in die tijd was in cultureel opzicht zelfs de Tramkade nog onontgonnen terrein. Van meet af aan was het onze intentie om jonge artiesten c.q. makers een podium te bieden. Daarbij lieten we de mogelijkheid niet onbenut lokaal talent te koppelen aan artiesten die al naam hebben gemaakt", lepelt Dierx op.

,,We gaan onszelf beslist niet op de schouders kloppen, maar mede dankzij onze inspanningen is in Den Bosch het culturele klimaat voor een aanzienlijke groep jongeren verbeterd. Op dát gegeven willen we de komende tijd in samenwerking met andere partijen voortborduren. Voorlopig richten we ons op hosting bij andere evenementen."

Line-up