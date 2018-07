Sportfondsen komende twintig jaar aan de slag in het Sportiom

Geen subsdie

Bruno Giebels, directeur van Sportfondsen, laat weten enorm vereerd te zijn. En ook wethouder Huib van Olden is in zijn nopjes. ,,Met Sportfondsen hebben we een ervaren en solide partner voor de volgende periode." Het contract gaat op 1 januari 2019 in. Sportfondsen neemt het stokje dan over van Libéma, dat de afgelopen twintig jaar het Sportiom beheerde.

De aanloop naar deze wisseling van de wacht was wat turbulent. Toen een paar weken geleden bekend werd dat de voorkeur van Den Bosch naar Sportfondsen uit ging, kwam er commentaar van concurrent Optisport. Zowel dat bedrijf als Libéma vroegen in hun offerte wél om subsidie. Optisport vraagt zich af of het wel kan, zonder gemeentelijke bijdrage. In AquaAltena in Andel lukte het Sportfondsen immers ook niet. Volgens de nieuwe Sportiom-exploitant is de situatie in Den Bosch echter niet te vergelijken met die in Andel en is er geen reden tot zorg. ,,We hebben een realistische begroting."