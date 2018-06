Staat veilig verkeer wel hoog genoeg op de agenda van Brabantse gemeenten?

DEN BOSCH - Verkeersveiligheid moet hoger op de agenda van de Brabantse gemeentebesturen komen te staan. Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat wil met name de burgemeesters en wethouders van de vijf grootste steden in Brabant ‘enorm aanmoedigen’ om werk te maken van de verkeersveiligheid.

Dat zei de provinciebestuurder tijdens een vergadering van Provinciale Staten in Den Bosch. Verschillende Brabantse volksvertegenwoordigers lieten daar weten dat ze zich zorgen maken over de zware ongevallen die in de provincie plaatsvinden.

Statenlid Suzanne Otters-Bruijnen Zo vraagt VVD-Statenlid Suzanne Otters-Bruijnen zich af of de campagne 'Brabant gaat voor nul verkeersdoden' eigenlijk wel effect heeft, in de wetenschap dat er de afgelopen dagen vijf doden zijn gevallen op wegen in Brabant.

Van der Maat zegt dat ‘iedere slachtoffer er absoluut een te veel is’ en dat de campagne slechts een deel is van een grotere aanpak. Overigens neemt het bereik van de actie wel degelijk toe, zegt de provinciebestuurder: ,,In 2016 bereikten we een kwart van de Brabanders, vorig jaar is dat aantal gestegen tot 32 procent.’’

Dat neemt niet weg dat er dit jaar al 61 dodelijke slachtoffers zijn gevallen op de wegen in Brabant, constateerde CDA-Statenlid Ankie de Hoon. Ze wil graag van Van der Maat weten wat hij daar aan gaat doen. De gedeputeerde wijst er op dat het merendeel van de ongelukken niet op provinciale wegen plaats vindt.

Quote Veertig procent van de ongelukken speelt zich af in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond. Daar gaan we aan werken Christophe van der Maat

,,Veertig procent speelt zich af in de B5-steden, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond. Daar gaan we aan werken’’, zegt Van der Maat. ,,Ik wil wethouders enorm aanmoedigen om zich bekend te laten maken met de aanpak van verkeersveiligheid. En ook de burgemeesters wil ik om meer aandacht vragem Verkeersveiligheid moet omhoog op hun agenda.’’

Gras en onkruid op een rotonde. Van der Maat is zich ook bewust van zijn beperkingen: ,,Ik ga niet over de vraag waar flitspalen komen te staan.'' Wel laat hij 'permanent scannen' waar er aanpassingen nodig zijn aan bijvoorbeeld vangrails of rotondes op het provinciale wegennet.

Over rotondes gesproken, De Hoon vroeg zich af hoe het toch komt dat er op sommige van die verkeerspleinen het gras zo hoog groeit. ,,Natuurbeleid krijgt toch geen voorrang op verkeersveiligheid?’’, vroeg het Ettense Statenlid zich af, nadat ze zich had verbaasd over het gras dat manshoog op de rotonde van de N640 tussen Hoeven en Oudenbosch staat.

Quote ,,We maaien als de veiligheid in het geding komt. Mooier kan ik het niet maken. Christophe van der Maat