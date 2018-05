Start van Radio Brugwachter officieel ingeluid in Den Bosch

In het minuscule blauwkleurige huisje met het toepasselijke opschrift wà ter gebeurt hadden de interviewers Floor Snels en Stan Gonera reeds plaats genomen achter de tafel. De twee derdejaars studenten aan de Academie voor Kunst en Vorming St. Joost in Breda kunnen feitelijk als de initiators worden beschouwd. ,,Vorig jaar augustus hebben we een pilot met een tweetal uitzendingen gedraaid. We zijn blij en trots dat ons initiatief nu een structureel karakter krijgt", lichtte Snels toe. ,,Water speelt zo'n belangrijke rol in ons dagelijkse leven, dus het centrale uitgangspunt lijkt op voorhand een schot in de roos."

De eerste gasten aan tafel waren Marjolein Pulles en Martine Beuken. De een is projectleider Zuid-Willemspark en werkzaam bij de afdeling Stadsontwikkeling, de ander programmamanager Water bij de gemeente. ,,Den Bosch heeft een hele geschiedenis met water. Dat heeft positieve en minder positieve verhalen opgeleverd. Van een 'dubbel' gevoel was zeker sprake in 1995, toen onder andere de A2 onder water stond. Los van alle ellende konden fotografen hun lol op: ter illustratie zorgden de overstromingen voor opmerkelijke plaatjes van surfactiviteiten op de snelweg! Maar het moge duidelijk zijn dat we met z'n allen in de toekomst beter voorbereid dienen te zijn op dit soort calamiteiten", onderstreepte Beuken. ,,Burgers kunnen op uiteenlopende manieren hun steentje bijdragen. Planten in plaats van stoeptegels in de tuin, de afkoppeling van de regenpijp, het aanbrengen van een sedumdak, het zijn allemaal kleine ingrepen die van nut kunnen zijn als het gaat om de beheersing van de waterhuishouding."