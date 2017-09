Stationstunnel Den Bosch blijft voorlopig open

Kissebissen over maximum snelheid van auto’s aan rand van centrum Den Bosch

23:21 DEN BOSCH - Of het nu een aanloopje was naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 of niet, maar de politieke partijen in Den Bosch grepen elkaar woensdagavond bij de haren. Die waren ongewoon scherp verdeeld over de snelheid voor het autoverkeer op het traject Brugstraat-Willemsplein.