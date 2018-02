Steeds meer medicijnen in ons afvalwater, waterschap krijgt tonnen voor filterinstallatie

DEN BOSCH - Waterschap Aa en Maas mag aan de slag met het bouwen van een nieuwe installatie bij de waterzuivering in Aarle-Rixtel. Daarmee kan ze tot tachtig procent van de medicijnresten uit het afvalwater halen voordat dit water weer schoon wordt geloosd op het oppervlaktewater in de Aa.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat steekt 400.000 euro in een nieuwe installatie bij de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Het waterschap had zelf al vier ton klaarliggen om aan deze proef te kunnen beginnen.

Toilet

De hoeveelheid farmaceutische stoffen in het oppervlaktewater stijgt al jaren, onder meer door de vergrijzing. De reden is simpel: als iemand die medicijnen gebruikt naar het toilet gaat, blijft een deel van de werkzame stoffen via de ontlasting achter in het rioolwater. Waterzuiveringsinstallaties zijn er echter niet op ingericht om die stoffen te filteren.

Voor dijkgraaf Lambert Verheijen staan nu alle seinen op groen: ,,We hoopten al op deze bijdrage: die maakt het mogelijk om verschillende technieken te testen, zodat we tot de effectiefste manier van zuivering komen."

Hij hoopt dat het project niet alleen nieuwe inzichten oplevert over het zuiveren van medicijnresten, maar ook over bijvoorbeeld drugsafval en industriële stoffen.

Oxidatie

Bij de nieuwe proef gaat het waterschap de medicijnresten op twee verschillende manieren te lijf: ofwel met ozon, ofwel met UV-licht en waterstofperoxide.

,,Het principe is hetzelfde", licht beleidsadviseur Maarten Nederlof toe. ,,In beide gevallen werken we met oxidatiemiddelen. Als we ozon toevoegen, ontstaat direct een chemische reactie."

De chemische reactie leidt ertoe dat de medicijnresten in feite uiteenvallen. Op die manier kan naar verwachting ongeveer tachtig procent onschadelijk worden gemaakt.

Medicijnen uit afvalwater halen is van groot belang voor de natuur. Uit een onderzoek van RIVM uit 2016 blijkt nog eens dat medicijnen veel waterorganismen aantasten.

Schade