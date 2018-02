Stoelen van bioscoop Vue Den Bosch verloot bij start grote verbouwing

Film loopt vast: toch geen inspirerende middag voor bi­bli­o­the­ca­ris­sen in Den Bosch

16:44 Den Bosch – Tientallen medewerkers en Vrienden van de Bossche bibliotheek kwamen zondagmiddag van een koude kermis thuis in de Verkadefabriek in Den Bosch. Ze zaten al een halfuurtje klaar in zaal 1 voor Ex Libris – The New York Public Library, toen de technicus met de mededeling kwam dat hij de documentaire écht niet aan de praat kreeg – ook tot zijn eigen ontsteltenis. De rest van het zondagprogramma zou in de soep lopen bij nog meer vertraging, dus verzocht hij de aanwezigen de zaal te verlaten.