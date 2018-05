Stroomstoring in Bossche wijk Maaspoort is opgelost

FC Den Bosch heeft ook de kleine jongens nodig

10:24 DEN BOSCH - Is er wel draagvlak voor FC Den Bosch? Voorzitter Jan-Hein Schouten van de raad van commissarissen denkt van wel. Op basis van? Schouten: ,,Er zullen altijd geldschieters blijven die deze club overeind houden. Draagvlak bij de gemeente? Ik denk dat de gemeente ook echt wel inziet dat er een bepaalde waarde is voor de stad Den Bosch. Dat wil niet zeggen dat we de prostitué van de stad zijn, maar we hebben daar ook een bepaalde functie in. Je moet de mensen de frustratie en de vreugde laten voelen."