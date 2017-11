Studenten van Koning Willem I College exposeren opnieuw op Salone del Mobile

Vluchtelingen krijgen tweede kans bij 'Makers Unite' in Den Bosch

18:20 DEN BOSCH - Zeker enkele duizenden belangstellenden hebben vrijdag of zaterdag een van de tientallen ateliers in De Gruyterfabriek in Den Bosch bezocht. Bij de ontwerpers, kunstenaars, fotografen en andere creatievelingen stond de deur wagenwijd open. Bij keramiekatelier Cor Unum kregen de mensen een rondleiding of konden ze een workshop volgen.