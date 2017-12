Supermarkten houden deuren gesloten op eerste kerstdag, maar als er één open gaat volgt de rest rap

DEN BOSCH - Wie op het allerlaatste moment nog iets vergeten is voor het kerstdiner, heeft een probleem. In Den Bosch, maar ook in de meeste andere plaatsen zijn de supermarkten op eerste kerstdag gesloten. Op tweede kerstdag zijn de meeste grootgrutters wel geopend.

In Den Bosch moeten de supermarkten op last van de gemeente hun deuren op eerste kerstdag dicht houden. Hans van Bergen, zelfstandig ondernemer van Jumbo in de Helftheuvelpassage, is daar niet rouwig om. ,,Ik sluit mijn winkel niet snel, maar op eerste kerstdag maak ik graag een uitzondering", zegt hij. ,,Die dag hoort bij de traditie van kerst."

Van Bergen is een voorstander van de rechte lijn die de gemeente trekt. Volgens de ondernemer kijken de supermarkten naar elkaar. Mocht er één besluiten om open te gaan, dan volgen de andere rap, verwacht hij. Daar sluit de bedrijfsleider van Nettorama in Den Bosch - 'Liever geen naam in de krant'- zich bij aan. ,,Het maakt mij niet zoveel uit of we op eerste kerstdag wel of niet open mogen zijn. Als de gemeente maar een eenduidig beleid voert."

Quote Alleen op eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij dicht. Patrick van Herwaarden van COOP

Eigen keuze

Om die reden is ook COOP in Rossum in de gemeente Maasdriel op eerste kerstdag dicht. Al voegt Patrick van Herwaarden daar direct aan toe dat het ook zijn eigen keuze geweest zou zijn. ,,We zijn het hele jaar zeven dagen per week open. Alleen op eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij dicht. Dat zijn de feestdagen voor mijn personeel. Daar tornen wij voorlopig nog niet aan."

Of hij over een paar jaar nog steeds zo rechtlijnig is, durft Van Herwaarden niet te zeggen. De ondernemer weet: de klant is koning. ,,Als in de toekomst de collega's in de omgeving open gaan en de vraag van de klant toeneemt, dan moet je mee."

Zondag wel open