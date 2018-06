Tamara wordt de hemel in geprezen tijdens de 1UURSjow op Markt in Den Bosch

Zangtalent op het gebied van de smartlap en het levenslied kreeg zondagmiddag de kans om zichzelf op de Markt voor een groot publiek te presenteren. Echter zonder de gebruikelijke hete adem van een jury in de nek te voelen.

De doorgaans olijke presentator Dick ter Maat opende precies op het tijdstip dat verweven zit in de naam van het nieuwe side event. Een van de artiesten was Erik Schreuders(54), die in het verleden ook diverse keren tijdens Typisch Talent op het podium te aanschouwen is geweest. Onder verzengende omstandigheden trapte de Amsterdammer af met Liefde van wijlen Willy Alberti. Daarna kwam hij met een eigen nummer op de proppen: In ons café. "Het nummer, dat nog maar een paar weken oud is, speelt zich af in een willekeurig café. Stel je voor: het zit een keer een beetje tegen. De warmte van het café biedt gelukkig de nodige troost. Het is er zó gezellig, dat je uiteindelijk half wankelend de tent verlaat", verduidelijkte Schreuders.

Feestnummer

Boy Lever(26) uit Zaltbommel nam de microfoon over. Oók hij had voor het publiek een eigen compositie in petto. De song, getiteld Het kan me allemaal niks meer schelen, bleek een waar feestnummer. "In eerste instantie lijkt het dat onverschilligheid de kop op steekt, maar in de tekst staat het trekken van een eigen plan centraal", lichtte Lever na afloop toe. "In het dagelijkse leven maak ik onder meer vrachtwagens en bestelauto's rijklaar. Maar wat zou het mooi zijn als ik van zingen mijn beroep kon maken! Over een paar weken komt mijn tweede single uit, dus wie weet..."

Zijn zeven jaar oudere plaatsgenoot Bernard van Mourik presenteerde zijn single Zij is amper 20 jaar. Rosmalenaar Hans Soomers(49), een andere voormalig Typisch Talent-deelnemer, liet zich evenmin onbetuigd. Vooral het lied Bella Donna, dat hij speciaal heeft gemaakt voor zíjn Tamara met wie hij vorig jaar mei in het huwelijksbootje is gestapt, deed het goed bij het publiek. "In september komt mijn tweede single uit. Of Tamara daar wéér in voorkomt? Nou, één keer is voorlopig genoeg. Alhoewel ik er graag aan toe wil voegen dat ik nog steeds op een roze wolk zit", vertelde Soomers met een lach.

Covers

De Bossche Simone Winter(21) trakteerde de (meezwaaiende) toeschouwers op twee covers, één van André Hazes, de ander van Tino Martin. Samen met Wesly Bronkhorst werkt ze momenteel aan haar eerste single. "Het is mijn grote droom om zangeres te worden. Ik geloof in het motto: waar een wil is, is een weg!", aldus Winter.

De organisatie was zoals gewoonlijk in handen van Bert Henkelman, de kroegbaas van De Paternoster, én Ivo van Harmelen van NW25.