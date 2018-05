Tante Wil is van de partij bij de Car Boot Sale in de Brabanthallen Den Bosch

Leef van de Geef

Degene waarmee beiden de deal hebben gesloten, luistert naar de naam Jan Knoop. ,,Ze noemen me ook wel Jan Leef van de Geef. Heb je te kampen met overtollige huisraad? Dan moet je mij bellen! Ik doe ook veel huisontruimingen. In veel gevallen komt het erop neer dat ik een woning 'bezemschoon' aflever. Ik neem alle achtergelaten spullen mee, inclusief kasten en de wat grotere huisraad. Vanzelfsprekend is het allermooiste dikwijls al weg. Vloerbedekking voer ik eveneens af, maar altijd op basis van een kosten-batenplaatje", verduidelijkt Knoop die zélf woonachtig is in Zeist.



Schuin tegenover bevindt zich 'collega' Willemijn Goutier uit Den Haag, oftewel tante Wil voor intimi. De montere dame, die tachtig lentes telt en te herkennen is aan een gracieuze vlecht in het haar, is als verkoper doorgaans van de partij wanneer De Wit Evenementen ergens in het land een soortgelijke happening organiseert. ,,Ik doe dit puur voor de lol, ik hou me niet zo bezig met het financiële aspect. Den Bosch is een van mijn favoriete plekken. Niet verder vertellen hoor, maar ik vertoef al sinds gistermiddag op dit terrein. Heb vannacht als een roos geslapen, gewoon lekker in m'n bus", lacht Goutier.



Haar buurman Menno Klok uit Oosterhout biedt diverse collector's items te koop aan. ,,Deze ouderwetse gaslampen komen uit Duitsland, waar ze door spoorwegarbeiders zijn gebruikt. Voor 75 euro per stuk mag je ze meenemen", aldus Klok.



De Car Boot Sale duurt nog tot 16.30 uur.