Tapijt voor Vrede gelegd op schoolplein KW1C Den Bosch

De Bossche community artist arriveerde in gezelschap van diverse vrijwilligers, met wie ze samen alle voorbereidingen trof. ,,Al in 2010 ben ik begonnen met verzamelen. In december 2015 is in Maliskamp het eerste Tapijt voor Vrede gelegd. Het vormde een prachtig een-tweetje tussen de wijkbewoners en vluchtelingen die indertijd waren ondergebracht in het tentenkamp op het terrein van het Autotron. Sindsdien hebben er -verdeeld over het land- al zo'n veertig soortgelijke activiteiten plaatsgevonden, telkens met een ander (vredes)symbool als uitgangspunt", verduidelijkte Van Heeswijk.