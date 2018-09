Taptoe Nuland boeit van begin tot eind

Harmonie Union uit Nuland nam 40 jaar geleden het initiatief voor een taptoe in het centrum van het dorp. Bij voorkeur van hoge muzikale kwaliteit en met vermaarde korpsen. Het bestuur van de dorpsharmonie koos er daarom destijds voor om de taptoe maar één keer per vijf jaar te houden. ,,Omdat aan het contracteren van goede kapellen een behoorlijk prijskaartje hangt, dat we niet jaarlijks op kunnen brengen, hebben we daarvoor gekozen", verklaarde Monique van Hal, bestuurslid van Union, zaterdagavond in de pauze.

Glaszuiver

Onmiskenbare blikvanger en smaakmaker van de taptoe in Nuland was dit jaar Exempel. De drumfanfare uit Empel speelde glaszuiver en uiterst synchroon lopend Can you feel it, het muziekstuk waarmee het in 2017 goud won op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Een ovatie van de ruim 500 bezoekers op het sfeervolle, maar matig verlichte, Kerkplein was de terechte beloning voor de Empelse muzikanten.

Goed niveau

Ook de andere deelnemende korpsen aan de taptoe haalden een goed muzikaal niveau. Zoals De Bazuin uit Leerdam, Firebrigade Pipes and Drums uit Gemert, de muzikale talentjes van Jong Exempel en ook Union zelf.

Quote Mooi dat de bezoekers zich tijdens ons optreden hebben vermaakt. Monique van Hal, bestuurslid Union