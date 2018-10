Tas met een boodschap van Ellen Willink uit Den Bosch: 'Weer eens wat anders dan een linnen tasje met logo'

Het valt nu mee, maar er zijn momenten waarop Ellen Willink haar kont niet kan keren in haar atelier aan de Adriaen Willaertstraat in Den Bosch. Dan worden er weer zakken vol bedrijfsafval gedropt in haar hoekje van het gebouw waar voorheen de Aloysiusschool gevestigd was. Broeken, jassen, koffiezakken: alles waar zij mogelijk iets mee kan. ,,Dat is het mooiste, om te kijken wat voor afval is het en toepassingen te bedenken.’’ Dat wil zeggen wat voor soort tassen, want dat is haar core-business: tassen gemaakt van hergebruikt materiaal, dat eerst iemand anders boodschap heeft uitgedragen. Vandaar ook de werktitel ‘Tas met een boodschap’. De banners van Een Wonderlijke Klim bijvoorbeeld, gebruikt bij de Sint-Jan tijdens het Jeroen Boschjaar. Maar ook vlaggen van het Roze Jaar in Den Bosch, van de Top2000, banners van het kroningsjaar 2013 in Amsterdam en kleding van de buitendienst van de gemeente Amsterdam. ,,Ik werk onder meer samen met de sociale werkplaats in Den Haag en Amsterdam, Weener XL en ateliers in Amsterdam.’’