Teleurstelling, maar ook vraagtekens bij 'verliezers' van aanbesteding Sportiom Den Bosch

'Rode dominee' Jan van Drie (85) uit Oss overleden

8 juli OSS – Emeritus dominee Jan van Drie is vrijdag, een paar dagen voor zijn 86-ste verjaardag, overleden in zijn woonplaats Oss. De ‘rode dominee’ was van 1978 tot 1993 actief voor de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarna was hij tot eind 2014 voorzitter van de Raad van Kerken in Oss. Hij zette zich onder meer in voor een interreligieuze dialoog en voor de plaatselijke SP.