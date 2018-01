The Flying Dutch komt samen met Vrienden van Amstel Live met nieuw, eenmalig festival: dit zijn de namen

Onderzoek naar vrij­wil­li­gers­werk in Den Bosch: 'We doen het goed'

14:22 DEN BOSCH - Een op de vier mensen in de gemeente Den Bosch deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Het gaat om 47.512 personen en dat is vergelijkbaar met 2016. In 2002 was het aantal vrijwilligers 30.000. ,,Het vrijwilligerscorps lijkt na jaren van groei te stabiliseren. We doen het goed in Den Bosch'', aldus Jan de Rond, projectleider ‎Mooi zo Goed zo, Partners in Sociale Sponsoring.