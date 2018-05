Theaterdirecteur Harry Vermeulen neemt afscheid: ‘Tropenjaren? Mwah, het was intensief’

DEN BOSCH - Directeur Harry Vermeulen van het Theater aan de Parade keert terug naar de Blauwe Kei in Veghel. In de wetenschap dat Den Bosch na jaren nog steeds geen nieuw theater heeft. Daar komen diplomatie en emoties bij kijken. ‘Er is de afgelopen jaren veel van de mensen hier gevergd.’