Theatervoorstellikng Matzer: Sublieme Nanette Edens laat tijd trillen

Voorzitter Joost de Koning wil Walk to Fight Cancer uitbreiden naar meer steden

8:30 DEN BOSCH - ,,Ik was zeven toen ze overleed. Als mijn moeder in deze tijd darmkanker had gekregen, was ze er misschien nog geweest. Door meer onderzoek en nieuwe methoden komen we steeds een stapje verder. Krijgen we die ziekte er stapje voor stapje onder. Dat is mijn motivatie." Initiatiefnemer Joost de Koning uit Engelen loopt vanaf woensdag met ongeveer 30 andere Brabantse wandelaars de derde editie van de 'Walk to Fight Cancer'.