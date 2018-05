Tiener in bestelbusje scheurt ‘als een gek’ door Bossche woonwijk waar basisschool ligt

Design Museum Den Bosch zet streep door Stedelijk Museum 's-Hertoge­bosch

18:57 DEN BOSCH - De nieuwe naam die vanaf 1 juni geldt was al een poosje bekend. Maar sinds donderdagmiddag is ook de nieuwe huisstijl duidelijk. Blikvanger is een grote streep waarvan de kleur kan veranderen. ,,Het is een verhaallijn waarmee we meer op de voorgrond treden.'' Dat benadrukte Timo de Rijk, directeur van Design Museum Den Bosch dat jarenlang bekend stond als het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, donderdag.