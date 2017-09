Tienminutentrein maakt debuut, ook in Brabant

Sierra Noble Band eert nogmaals Paul Smits in Ver­ka­de­fa­briek

9:57 DEN BOSCH - De honderdste aflevering van The Blue Room Sessions was dinsdagavond een feit in de Verkadefabriek. Eigenlijk was het aflevering numero 101, aangezien de recentelijke afscheidsdienst van initiator Paul Smits ter plekke eveneens een muzikaal karakter had. Ditmaal wist de Sierra Noble Band uit Canada in de intieme Clubzaal bliksemsnel de harten van het publiek te veroveren met hun typische 'fiddle'-muziek, doordrenkt met country- en folkinvloeden.