Tientallen Amerikanen werken in Den Bosch en zij zijn dol op Sint, Thanksgiving én Oeteldonk

Chad Brown (35), uit Amerika, heeft deze avond in het leven geroepen. ,,Ik heb het menu geregeld, de locatie geregeld. Eigenlijk alles. Alleen maken de koks van dit restaurant ons eten. En ik vertrouw ze, want ik eet hier vaak."

Epic

Dat er zo veel Amerikanen in Den Bosch op een voor Nederlanders gewone donderdagavond Thanksgiving vieren, is natuurlijk bijzonder. Ze zijn hier dan ook niet zomaar. Bijna alle leden van deze Amerikaanse community zijn in dienst bij Softwarebedrijf Epic in Den Bosch. Het hoofdkantoor, in Wisconsin, vraagt jongvolwassen Amerikanen voor vijf jaar naar het buitenland te verhuizen. Hier geven ze hun kennis door aan Nederlanders. Langer dan vijf jaar kan niet, want dan verloopt hun werkvisum.