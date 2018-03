Tientallen stempassen in Den Bosch niet bezorgd

Vier jaar geleden waren er 37 vervangende stempassen gemaakt een dag voor de verkiezingen.

Bewoners die daar op tijd achter kwamen kregen via het stadskantoor alsnog hun stempassen. Dat kon tot dinsdagmiddag 12 uur. Later mag volgens de Kieswet niet meer. Wie er dus nu pas achter komt, kan geen stem meer uitbrengen.

Verdubbeling

Bezorgers doen in de gemeente 122.583 stempassen en -biljetten in de brievenbussen. Hoewel er een verdubbeling van het aantal foutmeldingen is gaat het maar om 0,06 procent. Daarmee blijft de gemeente binnen de wettelijke norm van leveringsbetrouwbaarheid: die bedraagt 99,9 procent.

Prijs en kwaliteit

Een gemeentewoordvoerster: ,,De bezorging van de stempassen en-biljetten is vorig jaar Europees aanbesteed. Vanwege prijs en kwaliteit is is de gemeente in zee gegaan met Van Straaten Post in Nieuwegein. Die heeft de bezorging uitbesteed aan Sandd."

Na de bezorging van de stempassen en kandidatenlijsten eerder deze maand heeft de gemeente weinig signalen gekregen dat dit niet goed ging. Wel kwamen er meldingen uit vooral Bosachveld en Empel dat daar op verschillende adressen geen kandidatenlijsten waren bezorgd.

In de gemeente Utrecht bleek begin van de week dat in Dichterswijk is op meer dan honderd adressen geen stempas bezorgd was voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de sleepwet. Het gaat daar om 218 stempassen. Omdat de fout op tijd is gesignaleerd, kon de gemeente de inwoners er op wijzen dat tot dinsdagmiddag een nieuwe stempas kon worden opgehaald.

Twee keer stemmen