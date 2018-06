Tijd voor een volwaardig clubhuis voor Watersportvereniging Engelermeer

Gemeente schoffelt perkje van Marlijn keer op keer weg: 'Eerst contract opstellen'

12:35 Wo 20 jun. Eigenlijk was iedereen wel enthousiast over de zomerbloemen die Marlijn van Dalen in een klein perkje plantte. Maar ondanks dat ze er bordjes bij had gezet en het perkje zelf bijhield, werden de bloemetjes keer op keer weg geschoffeld. Want ja, ze had 'geen contract'.