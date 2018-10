Tijdelijk theater in Sint-Cathrien geen zekerheidje

DEN BOSCH - Over een paar weken moet bekend zijn waar het tijdelijk theater in Den Bosch komt als het Theater aan de Parade vanaf 2020 voor ongeveer drie jaar op slot gaat voor (ver)nieuwbouw. En dat is niet per se de Cathrienkerk aan het Kruisbroedershof, dat eerder wél in beeld was.