Tijdens vuurwerkshow gestolen rolstoel terug bij Bossche eigenaar

Leefbaar: Geen Turkse weekend­school in Den Bosch

9:51 DEN BOSCH - Leefbaar 's-Hertogenbosch wil geen Turkse weekendschool in Den Bosch. Volgens fractievoorzitter Paul Kagie is zo'n school zoals de Turkse president Erdogan deze in Europa wil niet bevorderlijk voor de integratie en kansen van Turken in de Nederlandse samenleving.