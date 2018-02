Timen woont antikraak in het kantoorpand Cementrum in Den Bosch: 'Wie heeft er nou drie pisbakken in zijn huis?'

Zittend in de woonkamer, die Timen van der Sluijs (27) zich helemaal eigen heeft gemaakt, heb je niet in de gaten dat je in een oud kantoor bent. ,,Maar wel als ik deze tl-buizen aandoe", zegt Timen. En inderdaad, er lijkt nu wel stadionlicht binnen te komen. Veel ongezelliger kan het niet, maar dat euvel is met een druk op de knop weer verdreven.



Timen is een van de elf bewoners van het Cementrum, het markante gebouw dat sinds de jaren 80 aan de voet van de rotonde bij de Bossche Rompertpassage staat. Het cementbedrijf vertrok in 2014. Terwijl de gemeente nadenkt over een nieuwe bestemming, zitten er antikrakers in het pand.



Timen heeft twee kantoren naast elkaar. De indrukwekkende verzameling lege bierflesjes en de knusse zithoek hebben de grootste herinnering aan een bedrijfssfeer wel gewist. De muren zijn leeg. ,,We mogen niks ophangen en moeten de ruimtes weer zo kunnen opleveren als we ze hebben gekregen."