Toch weer bomen op de Bossche Parade gerooid: drie stuks

Deze maand een kat-en-muis-spel in Helvoirt voor tv-programma De buit

8:30 HELVOIRT - 'In Helvoirt past ernstige criminaliteit niet.' Dat zei onderzoeksleider Maaike van Leuken donderdagavond 20 september in het HelvoirThuis in Helvoirt, het dorp waar afgelopen weekeinde een 'imposant groot' geldbedrag is gestolen. Zes daders hebben de speurders van het Helvoirtse politiebureau Broekwal op dit moment in het vizier.