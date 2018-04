Toezichthouders Arriva worden uitgerust met bodycams

Eind vorig jaar voerden de Bravo-busmaatschappijen al het cashloos betalen in, waardoor het voor overvallers veel minder interessant wordt om in een bus hun slag te slaan. De directe aanleiding was een reeks overvallen op buschauffeurs in 2016. Tegelijkertijd werden toezichthouders aangesteld. De vervoersmaatschappijen constateren in hun uitvoeringsplan sociale veiligheid 2018 dat deze maatregelen succes hebben: sindsdien zijn er in elk geval geen overvallen op chauffeurs meer geweest.