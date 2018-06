Tom van Erp (79), oorlogsheld, Vughtenaar en man met de markante snor, overleden

VUGHT - 'Was ze nog een jaar later gekomen, dan was ik er niet meer geweest', zo sprak Tom van Erp (79) toen hij een dapperheidsonderscheiding kreeg van de minister. De minister had uiteindelijk nog geen twee weken later moeten komen, want vrijdagavond overleed de bekende Vughtenaar.

Bij de uitreiking door minister Ank Bijleveld zelf van de bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon liet hij al weten dat hij deze graag iets eerder had ontvangen. Het maakte hem niet minder trots.

Markante snor

Tom van Erp was actief in heel veel lagen van de Vughtse samenleving, wat hem ook grote bekendheid gaf. Hij was jarenlang gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen. Makkelijk was hij daar niet altijd. Hij kon het bloed onder nagels van mede-raadsleden halen, choqueerde soms, verbaasde maar kreeg ook de lachers op zijn hand. Zijn populariteit bleek wel uit het feit dat hij twee keer met voorkeursstemmen werd gekozen. Over hoe dat kwam had hij zo zijn eigen theorie: zijn bekende uitstraling. Dat hoofd met die markante snor. Dat was Tom van Erp.



Hij moest bij Gemeentebelangen uiteindelijk het fractievoorzitterschap opgeven na een conflict en stapte uiteindelijk uit de partij. Als eenmansfractie verder na de verkiezingen, dat vond hij teveel werk en 'niet gezellig'. Want van gezelligheid hield hij wel. Negen jaar was hij prins carnaval van Dommelbaorzedurp. De beste carnavalsjaren, vond hij zelf. Later was hij ook jarenlang voorzitter van het Vughtse carnaval. Ook daar vertrok uiteindelijk met een conflict: hij maakte voortijdig de nieuwe prins bekend.

Volledig scherm Tom van Erp © marc bolsius

En dan was hij door de jaren heen onder meer ook nog trouwambtenaar, voorzitter van de stichting Anders Bezig Zijn (ABZ), freelance correspondent voor de Nieuwsbode en bestuurslid van het Geniemuseum Van Brederokazerne.

Explosie en zenuwgas

Alles deed hij als berijder van een gemotoriseerd invaliden-wagentje. De luitenant-kolonel b.d. Van Erp raakte invalide in Irak. De Vughtenaar maakte in 1991 als enige Nederlander deel uit van een VN-team, belast met de ontmanteling van chemische wapens en explosieven in Irak. Op 6 september 1991 hield hij toezicht in een voormalige munitiefabriek op 50 kilometer van Bagdad. Er vond een explosie plaats waarbij zenuwgas vrij kwam. Van Erp zag dit gebeuren en merkte ook onmiddellijk dat de Irakese voorman besmet was. Hij aarzelde geen moment en snelde gelijk op het slachtoffer af en bracht hem samen met zijn chauffeur naar het ziekenhuis. In 2010 ontving hij uit handen van burgemeester Roderick van de Mortel het Draaginsigne Gewonden. Nog geen twee weken geleden kreeg hij ook nog de bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon uit handen van de minister. Na de Militaire Willems-Orde, de oudste nog bestaande Nederlandse dapperheidsonderscheiding.