Trampolinespringster Carlijn Blekkink ongelukkig ten val bij training in Bossche sporthal FlikFlak

Geboren Bosschenaar Kouwenhoven niet op borgtocht vrij, justitie: 'Hij is rijk geworden met bloedgeld'

14 december DEN BOSCH - ,,Hij is zo rijk geworden door de misdaden waar hij voor is veroordeeld. Dit is allemaal bloedgeld.'' Met die woorden verzette de officier van justitie in Kaapstad zich donderdag volgens Zuid-Afrikaanse media tegen vrijlating op borgtocht van Guus Kouwenhoven.