Tranen bij laatste eucharistieviering in Kapucijnenkerk in Den Bosch

"Ik heb zojuist gehuild in het kerkbankje", bekent Jadwiga Mulders - Zima uit Den Bosch. "Het kapucijnenklooster voelde als mijn thuis. Heb er bijna 24 jaar met veel plezier gewerkt. De laatste jaren in de waskamer. De lakens, overhemden, de bekende bruine pijen met koorden en hoofdkappen (cappuccio red.) en het ondergoed van de overgebleven paters. Ik zorgde ervoor dat de broeders er goed uitzagen. Het wasje werd de laatste jaren steeds kleiner, ja."

Honderden belangstellenden

Jadwiga nam zaterdag met enkele honderden andere belangstellenden tijdens een eucharistieviering afscheid van ruim vier eeuwen kapucijnen met tussenpozen in Den Bosch. De laatste broeders verhuizen deze week naar een klooster-verzorgingshuis voor minderbroeders kapucijnen in Tilburg. "De kapucijnen worden oud en grijs. We kunnen het klooster in Den Bosch met onze kleine groep niet goed meer onderhouden", aldus gardiaan Philippus.

Klooster

De kerk naast het klooster aan de Van der Does de Willeboissingel zat zaterdag voller dan op andere zondagen. Volgens een frequente bezoeker waren er misschien wel vier tot vijf keer zoveel kerkgangers als normaal. "Ik heb hier op de hoek gewoond. Het was vroeger mijn parochiekerk. Vond dat ik er vandaag toch nog een keertje moest zijn", zegt Dorothee Muller uit Den Bosch. "Mijn man heeft hier als organist gespeeld. Ik heb nog in het koor gezongen. Het eenvoudige van de kapucijnen heeft mij altijd aangesproken. De kerk is vaak 'glamour en glitter'. Hier absoluut niet. Jammer dat de minderbroeders kapucijnen na meer dan 400 jaar uit Den Bosch verdwijnen, maar het kan niet anders. Ze passen niet meer in deze tijd hè."

De kloostertuin die voorheen een kerkhof was. (De stoffelijke resten van de minderbroeders kapucijnen zijn overgebracht naar Velp)

Weemoedige bijeenkomst

Voorganger en custos Piet Hein van der Veer spreekt tijdens de bijzondere heilige mis over een 'weemoedige bijeenkomst met een feestelijk tintje'. "Het is voor mij afscheid nemen van iets dierbaars; een prachtige plek met allerlei verhalen. Dat wordt nu doorgesneden. Dat doet pijn", zegt hij na de kerkdienst. "Aan de andere kant is het goed dat het klooster niet in handen komt van een projectontwikkelaar maar door wordt gegeven aan jongere franciscanen en zuster clarissen die in de geest van de vorige bewoners door willen gaan."

Nieuw begin

Hans van Bemmel is gardiaan bij de franciscanen. "We blijven in Den Bosch opkomen voor mensen die buiten de boot vallen. Iedereen is hier straks welkom", zegt hij. "Het kapucijnenklooster heet vanaf overmorgen Stadsklooster San Damiano. Dat is de plek in Italië waar Franciscus van Assisi zijn opdracht van god ontving om het geloof in de kerk te herstellen. Elk einde heeft een nieuw begin; ook in Den Bosch."

De gedenksteen achter in de kerk werd gezegend

Gedenksteen