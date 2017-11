Treinen tussen Den Bosch en Tilburg rijden weer na kapotte goederentrein bij Berkel-Enschot

Naast heroïne was ook morfine in assen van truck verstopt die in Drunen werd ontdekt

12:18 DEN BOSCH/DRUNEN - In de assen van de vrachtwagen die de politie in maart bij toeval ontdekte in Drunen, zat naast heroïne ook morfine. Dat maakte de officier van justitie bekend bij een zitting over de zaak bij de rechtbank in Den Bosch.