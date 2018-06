Trio nam recht in eigen hand: celstraf dreigt voor Bossche vader, zoon en schoonzoon

Voorzitter Driss Brigui wil met moskee Arrahma een rol spelen en verantwoor­de­lijk­heid nemen

11:41 DEN BOSCH - Als Driss Brigui model moet gaan staan voor veranderingen en verjonging in de Marrokaans-Islamitische moskee Arrahma staat er aan de Vogelstraat in Den Bosch de komende tijd nog wat te gebeuren. De nieuwe voorzitter van de vereniging is vlot gekleed en vlot gebekt, innemende lach, bedachtzaam prater over het verleden en louter enthousiast over de toekomst.