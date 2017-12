Turnster Carlijn Blekkink breekt nekwervel bij val tijdens training bij FlikFlak

Twee verdachten inbraak Zandley Drunen zitten nog vast

16:51 DRUNEN Twee van de vier verdachten die in de nacht van woensdag op donderdag werden betrapt bij een inbraak in woonzorgcentrum Zandley in Drunen zitten nog vast. Zij moeten nog zeker veertien dagen brommen. De derde verdachte is heengezonden, de vierde wist die nacht te ontsnappen.