Twee auto's botsen op elkaar op Orthenseweg, weg weer vrij

VIDEO Bezoek koning zit erop na opening Zwa­nen­broe­ders-ex­po­si­tie na kerkdienst in Sint Jan

20:24 DEN BOSCH - Koning Willem-Alexander is na een besloten kerkdienst in de Sint Jan gearriveerd in het Noordbrabants Museum om de expositie over zeven eeuwen Illustre Lieve Vrouwenbroederschap te openen en te bekijken.