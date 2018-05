Twee ‘redelijk serieuze’ kopers voor FC Den Bosch

Aan kwaliteit geen gebrek bij Jazzy Huiskamers

10 mei DEN BOSCH - De achtste aflevering van Jazzy Huiskamers is op deze Hemelvaartdag een eclatant succes gebleken. In tien huiskamers in de binnenstad vonden veelal kwalitatief hoogwaardige(jazz-)optredens plaats. Het evenement, dat drie weken geleden in feite al was uitverkocht, trok circa 450 bezoekers.