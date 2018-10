Tweede Kamer houdt 'mini-conferentie’ over aanpak ondermijning

Gewone burgers

De mini-conferentie is bedacht door de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, waarvan het Rosmalense CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg één van de voorzitters is. Van Toorenburg zegt dat ze het van belang vindt dat ook gewone burgers hun zegje kunnen doen over de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. Vooral in Brabant en Limburg is de vrees groot dat de onderwereld haar invloed uitstrekt tot in de bovenwereld.