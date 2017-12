Tweetal verdacht van diefstal aangehouden in Den Bosch

Zeven flats een voor een tegen de vlakte bij Oude Vlijmenseweg; 'ze zijn koud en vochtig en ook erg gehorig'

8 december DEN BOSCH - De komende jaren verandert Boschveld aan de Copernicuslaan, Ampèrestraat, Voltastraat en Lorentzstraat in Den Bosch langzaamaan in een bouwput. Stuk voor stuk gaan daar zeven flatgebouwen tegen de vlakte. Niet iedereen is daar blij mee.