Vader Bossche moordverdachte (17) spreekt wel: 'Ontzettend te doen met de familie van Savannah'

Hoe sterk is het bewijsmateriaal van het Openbaar Ministerie tegen Angelo S., de verdachte van de moord op de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten? Omdat de 17-jarige scholier uit Den Bosch ook tijdens zijn proces geen openheid van zaken geeft, is dat de vraag waar het om draait in de geruchtmakende zaak.

Quote Ik heb zo ontzettend te doen met de familie van

Savannah Vader van verdachte Angelo S. Op de eerste zittingsdag voor de rechtbank in Utrecht passeerden vandaag alle feiten die tegen hem spreken de revue. Maar buiten de families van het slachtoffer en die van de verdachte weet niemand hoe overtuigend de bewijslast is. Vanwege zijn leeftijd vindt het proces tegen Angelo S. plaats achter gesloten deuren.



Minderjarige verdachten zijn kwetsbaar en worden daarom afgeschermd, lichtte persrechter Isabelle Severeijns toe.

Alleen de van zijn vrouw gescheiden vader van Angelo S. doorbrak na afloop van de eerste procesdag het stilzwijgen. Al waakte hij er voor iets over de inhoud te zeggen. ,,Ik heb zo ontzettend te doen met de familie van Savannah. Dat wil ik op deze plek gezegd hebben. Verder is het zenuwslopend voor ons allemaal. Er zijn alleen maar verliezers.’’



Hij heeft zijn zoon mogen bezoeken in detentie, maar weet net als de rest van Nederland niet wat hij moet denken over diens aandeel in de dood van Savannah. ,,Ik ben hier om te horen hoe het zit, want ik weet het ook niet. Dat is het eerlijke antwoord.’’

Stroef

De rechters sturen na een stroef eerste uur iedereen de zaal uit in een poging Angelo S. aan het praten te krijgen. Alleen de openbaar aanklager en de advocaat van de jongen, die volgens de persrechter zeer gespannen is, mogen blijven. Een half uur later mogen de families, agenten en hulpverleners weer naar binnen. De rechtbank is niet geslaagd in haar opzet; de jonge Bosschenaar blijft zwijgen op cruciale punten, zo meldt de persrechter na afloop.



Angelo S. en de drie jaar jongere Savannah Dekker kennen elkaar al even van een chatsite als ze vrijdag 1 juni 2017 afspreken in haar woonplaats Bunschoten.



Ze worden halverwege de middag gezien als ze samen een ijsje kopen bij een tankstation op een bedrijventerrein. Wanneer hun dochter niet thuiskomt voor het avondeten, haar mobiele telefoon niet opneemt en whatsappberichten onbeantwoord laat, slaan de ouders alarm.

Amper een uur later wordt vijftien kilometer verderop in een sloot bij het dorp Achterveld het levenloze lichaam aangetroffen van een tiener. Het blijkt niet te gaan om Savannah, maar om leeftijdsgenote Romy Nieuwburg uit Hoevelaken. Ze is omgebracht door een klasgenoot van eveneens 14 jaar. De jongen, die na zijn aanhouding vrijwel meteen bekent, is vorig jaar veroordeeld tot jeugd-tbs.

Zaterdag en zondag gaat het zoeken naar de vermiste Savannah door, totdat een wandelaar zondagmiddag haar lichaam ziet drijven in een sloot langs het bedrijventerrein. Angelo S. wordt diezelfde nacht nog van zijn bed gelicht en gearresteerd. Op zijn kamer ligt de rugzak van Savannah met een halfverbrande ID-kaart, sleutels en pasjes. Een camera op het bedrijventerrein heeft een jongen gefilmd, die de bewuste vrijdagmiddag in zijn eentje fietsend het terrein verliet. De fiets is identiek aan die van Savannah.

Nadat op de computer van Angelo S. aanwijzingen zijn gevonden voor een plan om het meisje te vermoorden en een alibi van S. vals blijkt, vervolgt het OM hem niet langer voor doodslag, maar voor moord. Een tegenslag voor de openbaar aanklager is daarna het uitgelekte NFI-rapport over de doodsoorzaak, die niet met zekerheid is vast te stellen.