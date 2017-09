Vader én zoon allebei 50 jaar bij Grasso Den Bosch

Linnenbank senior vierde in 1983 zijn gouden jubileum bij Grasso. Hij begon er toen hij dertien was. Zo ging dat toen want er moest nu eenmaal geld op de plank komen. 34 jaar later is er dan eindelijk weer iemand die er vijftig dienstjaren op heeft zitten: zijn eigen zoon.

Ja, daar is Peter Linnenbank (65) zeker trots op. Een aantal jaar hebben ze ook nog samen gewerkt. ,,Kwam-ie me controleren, kijken of ik alles wel goed deed.”

Het was ook zijn pa die een baantje regelde aan de Parallelweg in Den Bosch. ''En in de daarop volgende vijftig jaar heb ik er nooit over gedacht iets anders te zoeken.”