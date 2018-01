Van den Hout woest over stikstofophef: 'Klungelig kokkerellen met appels en peren'

DEN BOSCH - Gedeputeerde Johan van den Hout reageert in niet mis te verstane bewoordingen op de ophef die ontstaan is over een rapport rond de stikstofuitstoot door de Brabantse industrie.

Van den Hout noemt de kritiek die een aantal oppositieleden van Provinciale Staten afgelopen weekeinde op hem afvuurden 'klungelig gekokkerel met appels en peren'.

,,En het bedenkelijke eindresultaat wordt dan ook nog eens heel onsmakelijk opgediend", verwijst de natuurgedeputeerde naar een artikel dat zaterdagochtend verscheen in Nieuwe Oogst, het huisblad van landbouworganisatie LTO.

In het betwiste rapport staat kortweg dat de stikstofuitstoot door de Brabantse industrie niet goed in beeld is. Uit een steekproef bleek dat 6 van 21 bezochte bedrijven geen vergunning volgens de Natuurbeschermingswet had, terwijl ze daar wel over hadden moeten beschikken.

Van den Hout kende het rapport vorig voorjaar al, maar bracht het niet in de openbaarheid - dat deed hij in november pas. Intussen legde de provincie de Brabantse veehouders in de zomer strenge nieuwe wetgeving op, juist om de uitstoot van stikstof te beperken.

Geen relatie

Maar volgens Van den Hout hebben het industrierapport en het veehouderijbesluit niet met elkaar te maken. Het betwiste rapport was volgens de gedeputeerde puur bedoeld om de situatie in de industriële sector in beeld te brengen.

De besluiten over de veehouderij waren een gevolg van een stikstofconvenant dat al veel eerder was afgesloten met de boerensector en natuurorganisaties, stelt de SP-bestuurder. Maar, zegt hij: ,,Ook de industrie spreken we aan op haar rol, ondanks het feit dat haar bijdrage aan de stikstofdepositie verhoudingsgewijs erg klein is."