Van Gerven drager van het zestiende Elfde Jèske bij carnaval in Rosmalen

De Hannusclub kent elk jaar een Elfde Jèske toe aan een persoon in Rosmalen die op maatschappelijk of cultureel terrein van betekenis is. En min of meer iets met carnaval heeft. Dit jaar viel de keuze op onderwijsman Van Gerwen, die inmiddels twintig jaar actief is op het Rodenborch College.

Raad en daad

De Hannusclub organiseert elk jaar op Carnavalszaterdag de Intocht Plus waarbij Prins Carnaval wordt ingehaald en waarbij de Kinderoptocht een belangrijk element is. De drager van het Elfde Jèske staat de organisatoren tijdens de voorbereidingen en op de dag zelf met raad en daad bij.

,,Ik was nogal verrast toen mij werd gevraagd of ik interesse had in het Elfde Jèske'', zegt de 43-jarige Van Gerwen. ,,Toen ik zag wie mij allemaal waren voorgegaan, hoefde ik niet lang na te denken. De Hannusclub is onderdeel van de Rosmalense samenleving en draagt bij aan de gezelligheid en leefbaarheid van Rosmalen. Dat spreekt mij aan. Hoewel ik geen fanatiek carnavalsvierder ben, vind ik het elk jaar wel leuk om met mijn kinderen naar de carnavalsoptocht te gaan. Trouwens, ik ben in mijn jonge jaren wel Jeugdprins geweest.''