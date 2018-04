Veel basisscholen in Brabant zijn vrijdag dicht: docenten staken weer

DEN BOSCH/EINDHOVEN - De estafettestaking in het basisonderwijs bereikt vrijdag deze regio. Veel scholen geven er gehoor aan, zo is de verwachting.

Na het noorden en het midden van het land wordt de estafettestaking in het basisonderwijs die dag voortgezet in Brabant en Limburg. Docenten bepalen zelf of ze meedoen aan de actie, maar het ziet er naar uit dat veel scholen dicht zijn.

In Den Bosch worden vrijdag rond de middag meer dan honderd juffen en meesters verwacht op de Markt. Daar wordt gezamenlijk geluncht. Het is een statement, zegt juf Marcia van der Wens, die net als bij eerdere stakingen de Bossche actiedag organiseert. ,,De meeste docenten hebben niet eens de tijd om te lunchen. De staking richt zich nu vooral op het salaris, maar we willen ook benadrukken dat de werkdruk nog steeds te hoog is.''

Nog een keer

Na twee eerdere stakingen in oktober en december blijkt de bereidheid om nogmaals het werk neer te leggen bij veel leerkrachten in de regio onverminderd groot. Het primair onderwijs wil 1,4 miljard euro erbij om salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Het kabinet heeft inmiddels de helft van dat bedrag beschikbaar gesteld. Ook heeft onderwijsminister Arie Slob gehoor gegeven aan de roep van de sector om geld eerder ter beschikking van scholen te stellen. „We zijn blij met de signalen die Slob geeft, maar als het gaat om een eerlijk salaris is het nog maar een pleister op de wonde", zegt bestuursvoorzitter Wim Klaassen van Eenbes Basisonderwijs in Geldrop.

Quote We zijn blij met de signalen die Slob geeft, maar als het gaat om een eerlijk salaris is het nog maar een pleister op de wonde Bestuursvoorzitter Wim Klaassen In tegenstelling tot eerdere stakingsdagen zijn niet alle scholenkoepels bereid opnieuw salaris door te betalen. Dat kan gevolgen hebben voor de opkomst. Sommige scholen blijven dan ook gewoon open vrijdag.



Veel besturen in Brabant geven aan dat al hun scholen vrijdag dicht zijn. Maar dat geldt niet overal. Bij QliQ Primair Onderwijs in Helmond en SALTO in Eindhoven wisselt het aantal stakers sterk per school. En bij SSOE (Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra) met drie scholen in Eindhoven en Helmond staakt slechts twintig procent van de leerkrachten, zegt bestuursvoorzitter Hilbert de Vries. „Onze leerlingen zijn erg uit hun ritme als ze een dag extra thuis zijn. Veel van onze leerkrachten vinden het ingewikkeld om ouders op te zadelen met onze problematiek."



Genoeg te doen

Naast de centrale bijeenkomsten in onder andere Den Bosch Eindhoven en het inhalen van achterstallig werk vullen leerkrachten de stakingsdag in met ludieke acties om aandacht voor hun zaak te vragen. En een aantal bestuurders gaat met schoolteams om de tafel om ideeën uit te wisselen. Over hoe de werkdruk het best verlaagd kan worden als het geld er eenmaal is.