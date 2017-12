Veel lof voor kerststal in Bossche Sint-Jan; nu ook rondleidingen

DEN BOSCH - Een aantal bezoekers is vol lof over de kerststal die sinds dinsdagochtend is geopend in de Bossche Sint-Jan. ,,Ik ben er echt van onder de indruk. Dat is lang geleden. Want ik vond hem de afgelopen jaren nogal gekunsteld'', zegt een Bossche bezoeker.