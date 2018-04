Veel schade na brand bij juwelier in Den Bosch

Celstraffen voor jonge Bosschenaren die op rooftocht gingen

16:45 DEN BOSCH - Vier Bosschenaren en een Rosmalenaar (in leeftijd variërend van 20 tot 23 jaar) zijn dinsdag veroordeeld voor betrokkenheid bij een serie auto-inbraken. Sommige verdachten gingen op een nacht weg met spullen uit acht auto's. De buit bestond uit navigatieapparatuur, airbags en sturen. De straffen variëren van 12 weken tot 9 maanden. Dat is in een aantal gevallen hoger dan geëist.